Kişisel YouTube kanalındaki bir yayında kullandığı ifadeler nedeniyle “cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın davasında ikinci duruşma bugün Silivri’de yapılacak.

Dosyada kararın çıkabileceği belirtilirken, savcılık mütalaasında Altaylı’nın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirmişti.

Ne Olmuştu?

Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmanın ardından 22 Haziran’da tutuklanmıştı. O tarihten bu yana Silivri’de bulunan Altaylı’nın ilk duruşması da yine aynı yerleşkede görülmüş, mahkeme ara kararında davayı bugüne ertelemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Altaylı’nın videodaki ifadeleri nedeniyle en az 5 yıl hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Savcılık son mütalaasında tutukluluğun devamını isterken, Altaylı’nın avukatları mütalaaya karşı yazılı savunmalarını mahkemeye sundu.