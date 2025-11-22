Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla yeni bir rekora imza atıldı. Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, ekim ayı sonu itibarıyla 79 firmanın 44'ünün yat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, "Ekim sonu ticaret hacmimiz 978,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen seneye göre ticaret hacmimiz yüzde 6'lık artış göstermiş oldu. Bu güzel bir gelişme çünkü dünyadaki ekonomik zorluklar hepimizin bildiği bir gerçek. Sanayicilerimiz bu zor şartlara rağmen ticaret hacmini artırmış oldu" dedi.

'25 YILLIK GEÇMİŞİ VAR'

Bölgede çoğunluğu yat ve medikal sektörlerinde olmak üzere yüzde 45'ini kadınların oluşturduğu çalışan sayısının 7 bin 473 olduğunu açıklayan Zeki Gürses, "Ekim sonu itibarıyla bu yıl içerisinde üretilen yat sayımız 57'ye ulaştı. Bunların yarattığı ticaret hacmi 200 milyon dolar. Antalya Serbest Bölge'de yat sektörü 2000 yılına itibaren gelişmeye başladı. 25 yıllık geçmişi var. Toplamda baktığımızda Antalya Serbest Bölge'de üretilen yat sayısı 830'a kadar ulaştı. Bunların yarattığı toplam ticaret açılımı 2 milyar 36 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

DÜNYADA İLK ÜÇ İÇİNDE

Üretilen lüks ve süper lüks yatların 10 metreden 70, 80- 90 metrelere kadar çıkabildiğini anlatan Gürses, "Her geçen yıl bölgemizde üretilen yatların boyları da uzamaya başladı. Bu sene üretilen 57 yatın toplam uzunluğu 1064 metre. Yine bugüne kadar üretilen yatların toplam uzunluğu ise 15 bin 70 metreye ulaştı. Antalya Serbest Bölge'nin özellikle lüks yat üzerinde büyük gelişme kaydetmesiyle ülkemiz dünyada yat üretiminde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Bunda bizim bölgemizde üretilen yatların katkısı çok çok büyük. Biz özellikle Hollanda, İtalya gibi ülkeleri de bizden daha önce bu sektörde gelişmiş ülkelere yat satmaya başladık. Dünyanın her tarafına yat satış yapabiliyor ve ağırlıkla da sipariş esasına göre yapılıyor" dedi.

'BAKIM ONARIM FAALİYETLERİYLE ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADIK'

Yine 2021 yılında bölgede bitirmiş oldukları altyapı yatırımlarıyla 2000 ton ve 90 metreye kadar yatlara burada hizmet verebildiklerini belirten Gürses, "Denize indirme ve karaya çekme hizmetleri verebiliyoruz. Yine aynı şekilde bakım onarım faaliyetleriyle de ön plana çıkmaya başladık. Hızlı geri dönüşü olan, katma değeri son derece yüksek olan bir çalışma faaliyet alanı. Bölgemizde bugüne kadar 206 atın bakımları tamamlanarak teslim edildi. 140 milyon dolar gelir sağlandı. Şu an yine bölgemizde 23 yatın bakımları devam ediyor. Son dönemlerde 70-80 metreye kadar yatlar, bakım için serbest bölgemizi tercih etmeye başladı. Bunlar Akdeniz çanağındaki yabancı bayraklı yatlar. Bu sayıyı arttırmak için çabalarımız devam ediyor" diye konuştu. (DHA)