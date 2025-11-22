Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Hamza Zariç (51), eşinden boşandıktan sonra zihinsel ve bedensel engelli oğlu Bulut'a (18), 8 yıldır tek başına bakıyor. Kirada kalan ve oğlu Bulut'a hem babalık hem annelik yapan Zariç, "Ameliyat olması için desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan Hamza Zariç, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen oğlu Bulut'a hem babalık hem annelik yapıyor. Bulut'un tüm ihtiyaçlarını karşılayan baba Zariç, 8 yıl önce eşinden boşanınca büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Oğlunun engel durumundan dolayı hiçbir iş yapamayan baba Zariç, "Maddi durumum iyi olsaydı çocuğumu Ankara'ya tedaviye götürecektim. Şu an çocuğumun engelli maaşıyla geçiniyorum. Ameliyat olması için desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

'BİR GÜNÜM ÇOCUĞUMLA GEÇİYOR'

Zariç, "Benim bir günüm çocuğumla geçiyor. Çok büyük zorluklar çekiyorum. Gece bazen geç uyuyunca ben de uyuyamıyorum. Gündüz kalkar kalmaz, kahvaltısını yaptırıyorum ve sonra da ilaçlarını veriyorum. Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen Bulut'a 8 yıldır tek başıma bakıyorum. Hem babalık hem annelik yapıyorum. O beni çok seviyor, ben de onu. Bulut'un okula gitmesini çok isterdim. Ama engel durumundan dolayı gidemiyor. Ömrümü oğluma adadım. Epilepsi hastası. Uyku ilacı da kullanamıyoruz. O yüzden sabaha kadar beklediğim zamanlar çok oluyor" diye konuştu.

'RABBİM HİÇBİR BABA VE ANNEYİ BU DURUMA DÜŞÜRMESİN'

Sabah ilk uyandığında evin temizliği yaptığını, daha sonra Bulut'un banyosunu yaptırıp, kıyafetlerini değiştirdiğini anlatan Zariç, "Dışarıya çok nadir çıkıyorum. Çıktığımda da oğlumu yanıma alıp, öyle gidiyorum. Rabbim hiçbir baba ve anneyi bu duruma düşürmesin" dedi.