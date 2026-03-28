Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında hizmet veren Kent Lokantalarına ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Belediyeden yapılan paylaşımda, vatandaşlara sağlıklı, lezzetli ve güvenilir yemek hizmetinin uygun fiyatla sunulmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kent Lokantalarında dört çeşit yemek sadece 95 TL’den vatandaşlara sunuluyor. Uygulamanın özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek olduğu vurgulandı.

İki farklı noktada hizmet

Kent Lokantalarının Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki ayrı noktada hizmet verdiği bildirildi. Buna göre; Cebeci Kent Lokantası Fakülteler Mahallesi Seyhan Sokak No:6/B adresinde, Sokullu Kent Lokantası ise Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi No:73/A adresinde vatandaşları ağırlıyor.

Belirli saatlerde açık

Lokantalarda yemek hizmetinin her gün 11.30 ile 15.00 saatleri arasında verildiği ifade edilirken, yoğun ilgi gören uygulamanın vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.