ABD Başkanı Donald Trump, “Gelecek Yatırım Girişimi” zirvesine katılmak üzere gittiği Miami’de, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Iran ile yürütülen temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’ı gerilettiklerini öne süren Trump, iki ülke arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini ifade etti. Mevcut durumda karşılıklı görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapma niyetinde olduğunu söyledi.

Trump, diplomatik temasların devam ettiğini vurgulayarak, sürecin seyrine ilişkin değerlendirmelerin ilerleyen dönemde netleşeceğini kaydetti.