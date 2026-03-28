Kızı Zeynep Vural’ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ayşe Vural’a verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Olay ve yargılama süreci

Buca Emniyet Müdürlüğü’ne 17 Mayıs 2021’de teslim olan Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü itiraf etti. Laleli Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, Zeynep Vural’ın cesedi ile karşılaştı ve yapılan incelemelerde boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklanırken, eşi S.V. ve oğlu Ö.V. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 2022’de Ayşe Vural’ı “altsoyu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Zeynep Vural’ın psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergilediği gerekçesiyle tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak ceza 18 yıl 4 aya düşürülmüştü. Tutuksuz yargılanan sanıklar beraat etmiş, karar istinafta da onanmıştı.

Yargıtay kararı ve yeniden yargılama

Dosyayı inceleyen Yargıtay, sanığın eyleminin tahrik altında işlendiğine karar vererek, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan Ayşe Vural’a, tahrik ve duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Eşi S.V. ve oğlu Ö.V.’nin beraat kararları ise onandı.

Hukuka uygunluk vurgulandı

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yargılama sürecinde usul ve kanuna aykırılık bulunmadığını belirtti. Toplanan delillerin ve yapılan incelemelerin yeterli olduğu, cezanın indirim oranının ise isabetli olduğu kaydedildi. Böylece Ayşe Vural’a verilen hapis cezası kesinleşmiş oldu.