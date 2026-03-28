Türk-Alman ortak yapımı Sarı Zarflar - Gelbe Briefe, Berlin Film Festivali’nde kazandığı Altın Ayı ödülünün ardından Türkiye’de de izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği, başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı film için İstanbul’da özel kutlama programı hazırlandı.

İstanbul’da özel gösterimler düzenlenecek

Almanya’da yaşayan yönetmen İlker Çatak, gala programı kapsamında Türkiye’ye geldi. İlk gösterim yarın İstanbul Modern’de gerçekleştirilecek. Yönetmen ve film ekibi, gala kapsamında filmi izleyicilerle birlikte izleyecek.

Kutlamalar kapsamında pazar günü Kadıköy Sineması’nda, pazartesi günü ise City’s Nişantaşı’nda özel gösterimler yapılacak. Son gösterime başrol oyuncularının da katılması planlanıyor.

Türk sinemasına uluslararası başarı

“Sarı Zarflar”, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanarak Türkiye sinema tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Film, uluslararası alandaki bu başarısının ardından Türkiye’de de geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmaya hazırlanıyor.