Adana’da sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yapanlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, suçu ve suçluyu övücü içerikler paylaşan şüpheliler tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda toplam 94 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.