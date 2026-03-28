Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde 7 Haziran 2026’da yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılabilecek siyasi partileri duyurdu. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK’nın 5 Aralık 2025 tarihli kararları doğrultusunda; Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik ile Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Gümüşhane merkezdeki Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçim yapılması kararlaştırıldı.

41 siyasi parti seçime katılabilecek

YSK’nın yayımladığı listeye göre söz konusu beldelerde yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine katılma yeterliliğine sahip 41 siyasi parti bulunuyor.

Listede; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi başta olmak üzere birçok siyasi parti yer aldı.

Ayrıca Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi’nin de aralarında bulunduğu toplam 41 parti seçimlere katılabilecek.

Seçimler 7 Haziran 2026’da yapılacak

Söz konusu beldelerde seçmenler, 7 Haziran 2026 tarihinde sandık başına giderek belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

YSK’nın kararıyla birlikte, yeni belde statüsü kazanan yerleşimlerde seçim süreci resmen başlamış oldu.