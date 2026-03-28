Baker Hughes tarafından yayımlanan verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 azalarak 409’a geriledi. Sondaj kule sayısının son bir yılda ise toplam 75 adet azaldığı bildirildi.

Öte yandan küresel petrol piyasalarında fiyat hareketliliği dikkat çekti. Perşembe günü 101,89 dolar seviyesinde kapanan Brent petrol, haftanın son işlem gününü 105,32 dolar seviyesinde tamamladı.

ABD ham petrolü olarak bilinen WTI tipi ham petrol ise cuma gününü 99,64 dolar seviyesinde kapatırken, bir önceki gün 94,48 dolar seviyesinde işlem görmüştü.

Petrol sondaj faaliyetlerindeki azalma ile birlikte fiyatlardaki yükselişin, arz endişeleriyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.