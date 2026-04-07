ABD’de University of Florida araştırmacılarının geliştirdiği mRNA temelli yöntem, kanseri doğrudan hedef almak yerine bağışıklık sistemini “uyandırmayı” amaçlıyor. Yani vücudun kendi savunmasını devreye sokarak hastalığa karşı daha güçlü bir tepki oluşturulması hedefleniyor.

Vücut kanseri daha kolay fark ediyor

Paylaşılan bilgilere göre bu yöntem, tümör hücrelerini bağışıklık sistemi için daha görünür hale getiriyor. Böylece vücut, kanser hücrelerini daha hızlı tanıyıp saldırıya geçebiliyor.

Özellikle mevcut kanser tedavileriyle birlikte kullanıldığında etkisinin arttığı ve deneylerde daha güçlü sonuçlar verdiği ifade ediliyor.

Henüz kesin değil

Ancak uzmanlar uyarıyor, bu yöntem henüz çok erken aşamada. Şu an için sadece deneysel çalışmalar var ve insanlar üzerinde nasıl sonuç vereceği bilinmiyor.

Ayrıca bu bir “önleyici aşı” değil. Daha çok tedavi sürecine destek olabilecek bir yöntem olarak görülüyor.

Yine de eğer çalışmalar başarılı olursa, kanser tedavisinde dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.