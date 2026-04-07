Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ABD/İsrail ve İran savaşından, bölgedeki gelişmelerden, enerji krizinine, Trump ve Netanyahu rıza üretmeyi bir kenara bırakarak zora dayalı hegemonyanın sürdürülemez olduğunu göz ardı etmiş ve tarih dışı bir tutumla telafisi zor bir hata yaptıklarını söyledi.

ENERJİ TEHDİT ALTINDA

Dünyada küresel enerji sisteminin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli “Artık mesele sadece enerjiye ulaşmak değildir. Asıl mesele enerjiyi mümkün kılan yapının bütünüyle tehdit altında olmasıdır. Hürmüz Boğazı’nda son haftalarda yaşanan gelişmeler dar bir geçiş hattına özgü bir sorundan ziyade küresel enerji düzeninin ne denli hassas hâle geldiğini ortaya koymuştur. Bugün enerji limanları, petrol rafineleri, boru hatları ve depolama tesisleri doğrudan risk altındadır. Enerji sisteminin kendisi doğrudan hedef hâline gelmekte ve tehdit altına girmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan tabloyu klasik bir enerji arz güvenliği meselesi olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bu çok daha derin bir kırılmadır. Bu doğrudan küresel ölçekte bir enerji güvenliği meselesidir.” diye konuştu.

“ENERJİ BARIŞIN ANAHTARIDIR”

MHP Lideri Devlet Bahçeli, enerjinin bir güç olmaktan çıkıp bir barışın anahtarı olduğunu belirterek şunları söyledi “Artık enerji uluslararası sistemde güç dengelerini belirleyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Ve bu anlayışla açıkça ifade etmek gerekir ki enerjide bağımsızlık Türkiye’nin KIZILELMA'sıdır. Bu hedef bir zorunluluktur. Bu hedef millî bir duruştur. Türkiye bu hedef doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir.”

MİLLİ TAKIMI KUTLADI

Devlet Bahçeli konuşmasının sonunda Türk Milli Takımının Dünya kupasına gitmesi nedeniyle Federasyon Başkanı, teknik heyeti ve futbolcuları kutladı.

Bahçeli "Terörsüz Türkiye; doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Tarihi önemde bir dönüm noktasıdır. Barış; teslimiyet değildir. Barış; taviz değildir. Barış; milletin onurunu koruyarak, devletin gücünü muhafaza ederek sağlanan bir dengedir. Barış; adaletin, kardeşliğin ve milli varlığın birlikte yükseldiği bir ülküdür." dedi.