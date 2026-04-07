İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde olarak bilinen suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, liderliğini N.E.'nin yaptığı kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütü takibe alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.
'Karagümrük çetesine' Operasyon
Kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Rumen Teknik Direktör Lucescu Öldü mü?
Küresel Bilinç ve Barış Ödülü Akif Manaf’a Verildi!
ASM Çalışanlarından “Yeşil Yarınlara” Umut!
Akif Manaf’a “Sosyal Adalet ve Toplumsal Barış Ödülü”
Ankara’da Park Halindeki Araca 200 Bin TL’yi Aşan Ceza İddiası!
Ekrem İmamoğlu’ndan Yerebatan Sarnıcı Tepkisi: “Bu Kararlar Nihai Değil”