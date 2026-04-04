Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ayyüce Türkeş Taş, babasının vefatının 29. yıl dönümünde mezar ziyaretinin engellendiğini söyledi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Ta, ziyaret sırasında yaşananların kendilerini derinden etkilediğini dile getirdi.

Türkeş Taş, yanında bulunan resmi görevli bir polis memurunun da fiziki müdahaleye maruz kaldığını öne sürdü. Yaşanan gerginlik sırasında ailesinin de zor anlar yaşadığını belirten Türkeş Taş, olayın ciddiyetine vurgu yaptı.

Açıklamasında çocuklarının yaşadığı travmaya da değinen Türkeş Taş, 10 ve 6 yaşındaki iki kızının mezardan ağlayarak ayrıldığını ifade etti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Türkeş Taş, bir evladın babasının mezarını ziyaret etmesinin engellenemeyeceğini söyledi.

Türkeş Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunarak olayla ilgili gerekli adımların atılmasını istedi.

Yaşananların başkentte gerçekleştiğine dikkat çeken Türkeş Taş, “Ankara’nın ortasında güvende değiliz, nerede devlet?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Babam Başbuğ TÜRKEŞ’in vefatının 29. sene-i devriyesinde yine mezar ziyareti yapmamız engellendi.



Yanımda bulunan Devletin resmi polisi darp edildi. Biri 10 biri 6 yaşında olan iki kız çocuğum o mezardan ağlayarak çıktı..



Kimsenin ne devletin polisine el kaldırmak haddidir ne… — Dr. Ayyüce Türkeş Taş (@ayyuceturkestas) April 4, 2026