TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eğitimci Ömer Aydın için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Aydın’ın ahlakı, tevazusu ve ilim yolundaki katkılarına vurgu yaptı.

Kurtulmuş mesajında, “Bir güzel insan, bir büyük derviş, bir öncü akıncı; ahlak, tevazu, hilm sahibi Ömer Aydın kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim” ifadelerine yer verdi.

Ömer Aydın’ın özellikle öğrencileri ve ilim camiası üzerindeki etkisine dikkat çeken Kurtulmuş, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Mesajında, “Bu dünyada iz bırakanlardandı. Vuslatı mübarek, makamı âli olsun” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.