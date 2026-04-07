Türkiye’de son dönemde artırılan trafik cezaları ve yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Fahri Trafik Müfettişleri Derneği (FTM-DER) Başkanı Tahsin Sendinç’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Sendinç, trafik güvenliğini artırma hedefinin yerinde olduğunu vurgulasa da mevcut uygulamaların bütüncül bir sistemden uzak olduğunu belirterek; açık suç tanımları, adil ceza dengesi, etkin denetim ve güçlü eğitim altyapısı olmadan kalıcı çözüm sağlanamayacağını ifade etti.

DÜZENLEME VAR AMA SUÇ TANIMI NET DEĞİL

Sendinç’e göre en temel sorun, cezaların dayandığı fiillerin açık ve net şekilde tanımlanmamış olması: “Yıllardır 2918 Sayılı Kanunda suç sayılan ancak denetim yapılmadığı veya yönetmelikte ceza maddesi olmadığı için yaptırımı olmayan trafik suçlarına yüksek oranda para cezası yazılmasına sebep olan ancak suç tanımının yapılmadığı bir düzenlemedir.”

Bu durumun sahada ciddi bir belirsizlik yarattığını belirten Sendinç, özellikle kamuoyunda sıkça tartışılan APP plaka konusuna dikkat çekerek, “APP plaka denilen plakanın hangi plakalar olduğu önceden belirlenmiş ve araç muayenesinde dikkat edilen bir husus olsaydı kavram karmaşası olmazdı.” şeklinde konuştu.

CEZA VAR AMA ÖLÇÜ VE KARŞILIK DENGESİ YOK

Yeni trafik cezalarının genel değerlendirmesini yapan Sendinç, cezanın varlığını değil, ölçüsünü tartışmaya açtı: “Traffikte suç işleyene ceza verilmesi doğrudur. Ancak suçun tanımı net olmadığı için kamuoyunda oluşan itiraz sonucu cezai uygulama ertelenerek doğru bir iş yapışmıştır” diyerek, ayrıca ceza miktarlarının orantısız olduğunu vurguladı: “Öngörülen ceza miktarı ile suç sayılan fiil ve sonucu mukayese edildiğinde ceza miktarı çok yüksek olmuştur.” Bu noktada somut örnek veren Sendinç: “Karayoluna hız limitini gösteren levha koymadan kişiye hızlı gittin diye ceza yazılması doğru değildir.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.