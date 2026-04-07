Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın açılış programı, Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı'nda yapıldı. Programa Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, çok sayıda personel, ormancı ve davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Karacabey, 'Bildiğiniz gibi Türkiye'de ormancılık aslında 187 yıldır, 1839 yılından bu yana Orman Genel Müdürlüğü tarafından tekniğine ve bilimsel esaslara uygun şekilde yürütülüyor. Dolayısıyla ormancılık alanında ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe söz konusu. Biz de bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Türkiye Ormancılık Yarışmalarıyla yaklaşık 50 bin personelimizin 5 bininin katılacağı bir organizasyonu hayata geçiriyoruz. Aslında her yıl düzenli olarak verdiğimiz yenileme eğitimlerini bir yarışma formatına, adeta bir olimpiyata dönüştürerek bu yıl farklı bir şekilde uygulamak istedik' ifadelerini kullandı.

'YARIŞMALARDA DOĞRUDAN 5 BİN PERSONELİMİZ YER ALACAK'

Yarışmayla ilgili bilgi veren Bekir Karacabey, '30 bölge müdürlüğümüz ve 284 işletme müdürlüğümüzün katılımıyla geniş çaplı bir yarışma organize ettik. Öncelikle bölge müdürlükleri içinde yarışmalar düzenlenecek ve her işletme müdürlüğü kendi ekibiyle bu yarışmalara katılacak. Ardından bölge birincileri belirlenecek. Seçilen 30 bölge müdürlüğü, Türkiye genelinde 5 farklı noktada tekrar yarışacak ve bu aşamanın sonunda ortaya çıkan 5 takım Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak. Yarışmalar sayesinde ormancıların her yıl düzenli olarak aldığı eğitimleri uygulamalı hale getirmiş olacağız. Yarışmalarla yenileme eğitimi kazandırıp, rekabet ortamında daha etkin bir öğrenme süreci yaşanmasını hedefliyoruz. Bu yarışmalarda doğrudan 5 bin personelimiz yer alacak ancak dolaylı olarak 50 bin personelimizin emeği ve katkısı bulunacak. Bu organizasyonun, ülkemiz ormancılığına önemli katkılar sağlayacağına, personelimizin bilgi ve becerilerini geliştireceğine, hareket kabiliyetlerini artıracağına ve tecrübe paylaşımına vesile olacağına inanıyorum' diye konuştu.

'MÜDAHALE KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLDİ'

İklim değişikliği nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de orman yangınlarının arttığını ve daha tehlikeli hale geldiğini söyleyen Karacabey, bu durum göz önünde bulundurularak tecrübe ve teknolojilerin artırılarak imkanlara eklemeler yapıldığı belirtti. Bekir Karacabey, '2026 yılında, 2025 yılındaki kapasitemizin üzerine çıkarak hava gücümüzü daha da güçlendirdik. Uçak sayımızı 27'den 28'e, helikopter sayımızı ise 105'ten 119'a yükselttik. Aynı şekilde kara gücümüzü de artırdık. 165 yeni arazözü filomuza katarak toplam arazöz sayımızı bin 953'e çıkardık. Bunun yanında 1766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle karadan müdahale kapasitemizi güçlendirdik. Ayrıca 25 bin 894 personelimiz ve 138 bine ulaşan gönüllümüzle birlikte karadan müdahale gücümüzü önemli ölçüde artırmış olduk. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki, tüm bu çalışmalar yangın çıktıktan sonra müdahaleye yöneliktir. Bizim orman yangınlarıyla mücadelede en çok önem verdiğimiz husus, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır' dedi.

7 MİLYON KİŞİ YÜZ YÜZE BİLİNÇLENDİRİLDİ

2025 yılında 23 bin orman köyünde yaşayan 7 milyon kişiye yüz yüze bilinçlendirme çalışması yaptıklarını belirten Orman Genel Müdürü Karacabey, şöyle konuştu:

'Milli Eğitim Bakanlığımızla başlatmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki yaklaşık 18 milyon öğrencimize yönelik önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında şu ana kadar ormanlarımızın içinde 4 bin 907 adet su kaynağı oluşturduk. Hava ve kara araçlarımızın muhtemel yangınlarda kullanabileceği bu su kaynakları, yaz mevsimi öncesinde hazır hale getirilmiş durumda. Ayrıca orman yollarının kenarlarında ve orman içinden geçen yollar boyunca bu yıl 15 bin kilometrelik alanda temizlik çalışması yaptık. Yine bu yıl itibarıyla 248 bin kilometre olan orman yolu ağımıza 5 bin kilometre daha yeni yol ekleyerek hem yangınlara müdahale kapasitemizi hem de diğer ormancılık faaliyetlerimizi daha etkin hale getirmeyi amaçlıyoruz.'

'YANGINLARIN YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI'

Orman yangınlarının çıkış nedenleri ile ilgili verileri de açıklayan Bekir Karabey, 'Orman yangınlarının yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğunu göz önünde bulundurursak, bu durumun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Nitekim 2025 yılında çıkan yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklıdır ve bunun yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana gelmiştir. Bu şu anlama geliyor, eğer bizler yani tüm vatandaşlarımız, yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durur ve daha dikkatli olursak, bu yangınların büyük bir kısmı hiç yaşanmayacaktır. Yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durmak. Eğer bunu başarabilirsek, bu yangınların büyük bir kısmını en baştan engellemiş oluruz' diye konuştu.

'YANAN HİÇBİR ORMAN ALANI BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANILMADI'

Bursa'nın Orhaneli ve Kestel ilçeleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki orman yangınlarında 5 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü de söyleyen Karacabey, 'Biz yangınların hemen ardından da ifade etmiştik. Yanan ormanlarımızın tamamı, anayasa ve ilgili yasal mevzuat gereği yeniden ormanlaştırılmaktadır. Ayrıca ülkemizin köklü ormancılık geleneği ve kültürü doğrultusunda, bugüne kadar yanan hiçbir orman alanı farklı bir amaçla kullanılmamıştır. Bu çok net bir şekilde altını çizmemiz gereken bir husustur. Bu çerçevede Bursa'da zarar gören 5 bin 380 hektarlık orman alanında da yangınların hemen ardından vakit kaybetmeden yeniden ormanlaştırma çalışmalarına başladık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında da bu alanlarda fidan dikimi ve tohum ekimi çalışmalarını gerçekleştirdik. O gün Bursalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Bu alanların tamamını 1 yıl dolmadan yeniden ağaçlandıracağımızı ifade etmiştik. Şu an itibarıyla sahadaki çalışmaların yüzde 99'dan fazlası tamamlandı. Sadece küçük çaplı tamamlama faaliyetleri devam ediyor. Bu alanların yeniden ormanlaştırıldığını gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz' ifadelerini kullandı.

'YARIŞMALAR EKİP RUHUNUN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Ormancılık faaliyetlerinin ormanla iç içe olunmasının yanı sıra son derece zorlu şartları da beraberinde getirdiğini ifade eden Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise 'Orman yangınları ile mücadele ormancılığın en zorlu yanlarından biridir. Yarışmacılar, katılımcıların bilgi ve mesleki deneyimlerini artıracaktır. Aynı zamanda dayanıklılıklarını test etmelerini ve ekip ruhunu güçlendirmelerine imkan sağlayacaktır' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından yarışmacılar; orman oryantiring parkuru, genç meşcerelerde istikbal ağacı tespiti parkuru, mesaha ve kayıt parkuru, hedefe atış parkuru, fiziki dayanıklılık parkuru ve orman yangınlarına müdahale parkurlarını tamamladı. Dereceye girenlere Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey kupalarını teslim ederken, program fidan dikimiyle sona erdi. (DHA)