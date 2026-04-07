İsrailli sporcular, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam ederken ülkelerinin gerçekleştirdiği soykırım sürecinde Filistinliler öldürüldü ve Gazze'nin spor sektörü yerle bir edildi.

Anadolu Ajansı'nın hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde Gazze soykırımına katılan veya destek veren İsrailli sporcular mercek altına alındı.

Menashe Zalka, (futbolcu)

İsrail Premier Ligi ekiplerinden Hapoel Hadera forması giyen Etiyopya asıllı İsrailli profesyonel futbolcu Menashe Zalka aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze soykırımında aktif olarak görev aldı.

Futbol kariyerinin yanı sıra İsrail ordusunun paraşütçü birliğinde yedek asker görev yapan Zalka, 2023 yılında başlayan çatışmalar sırasında futbolu bırakarak aktif olarak orduya katıldı.

İsrail'in Channel 14 kanalında yayımlanan bir videoda, 35 yaşındaki futbolcunun makineli tüfekle ateş açtığı ve el bombası attığı görülmüştü.

Yayınlanan görüntüler Güney Lübnan'a yönelik askeri operasyonları sırasında kaydedildi.

Filistin Futbol Federasyonu'nun başkan yardımcısı Susan Shalabi sosyal medyada Zalka'nın görüntülerini paylaşarak 'İsrail'in Channel 14 kanalı, Güney Lübnan'da el bombası atıp çevreye ateş açan Hapoel Hadera'nın kaptanı, 'tetik çekme delisi' Menashe Zalka'yı tebrik etti.' demişti.

Adam Edelman (Bobsleigh)

Tam adıyla Adam Jeremy 'A. J.'Edelman, bilinen ismiyle Adam Edelman, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İsrail'in ilk bobsled (yarış kızağı) takımının kaptanlığını ve pilotluğunu yaptı.

ABD doğumlu Edelman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Gazze operasyonlarını 'tarihteki en ahlaki açıdan haklı savaş' olarak nitelendirmiş ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) eylemlerine açık destek vermiştir.

35 yaşındaki atlet, İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna'nın 'İsrail 4'lü bobsled takımı'nı canlı yayında ifşa etmesiyle gündeme gelmişti.

Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımındaki sporcu Adam Edelman'ın kendisini siyonist tanımladığını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı destekleyen birçok sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade etmişti.

Edelman'ın skandalları bununla da sınırlı kalmamış kaptanlığını yaptığı takım, sahte beyanından dolayı İsrail Olimpiyat Komitesi tarafında diskalifiye edilmişti.

Takım üyesi Uri Zisman, yedek sporcu Ward Fawarseh'in yarışabilmesi için kendisinin hasta olduğunu beyan etmiş ve hatta bir sağlık raporu/beyannamesi imzalamıştı.

Peter Paltchik (Judocu):

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tzrifin üssünde lojistik askeri olarak görev yapan Peter Paltchik, Gazze'ye atılacak bombaları imzaladığı paylaşımları nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

2024 Paris Olimpiyatları bayrak taşıyıcısı olan Paltchik, Gazze'ye gönderilen füze ve bombaların üzerine 'Benden size zevkle' (From me to you with pleasure) notunu düşüp imzaladığı fotoğrafları paylaştı, sonra ise paylaşımı sildi.

Sagiv Jehezkel (futbolcu)

İsrail Premier Ligi ekibi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Sagiv Yehezkel, Antalyaspor'da oynadığı dönemde gol sevinciyle gündeme gelmişti

2024'te Trabzonspor'a attığı gol sonrası bileğindeki bandajda yer alan '100 days, 7.10' (100 gün, 7 Ekim) mesajını ve İsrail bayrağını kameralara göstermişti.

Bu hareket Türkiye'de 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra hakkında sınır dışı edilme kararı verilmiş ve özel uçakla Türkiye'den ayrılarak İsrail'e dönmüştür.

Inbar Lanir, Raz Hershko and Tina Nelson Lev (Olimpik judocular)

2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Raz Hershko ve Inbar Lanir ile beraber Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Tina Nelson Lev, Gazze'yi işgal eden İsrail ordusuna destekle kamuoyunca biliniyor.

,Gazze sınırında konuşlanmış askeri birliği ziyaret eden sporcular, askerler ve komutanlarla hatıra fotoğrafı çektirmişti.

İsrail destekli kuruluşlar tarafından geçen yıl düzenlenen 'Cesaret Şampiyonları: Yahudi Direnişinin Bir Gecesi' programına katılan sporcular ABD ve Brezilya gibi ülkeleri ziyaret ederek 7 Ekim sonrası İsrail'in yaşadıklarını ve 'Yahudi direnci' mesajını paylaşmışlardır.

Sagi Muki (Judocu)

İsrailli eski dünya şampiyonu judocu Sagi Muki, Mart 2026 itibarıyla profesyonel spor kariyerini noktaladı.

Aktif sporculuk döneminde Gazze soykırımına yoğun desteği olan Muki, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) çavuş (Sergeant) rütbesiyle görev aldı.

2024'te Japonya'da kamp yapmak için bulunan Muki ve takım arkadaşları Chen Menachem ve Peter Paltchik ile beraber bir 'Gazze lehine İsrail aleyhine' olan protesto gösterisine saldırdılar.

Muki, sosyal medya paylaşımlarında göstericileri 'bilgisiz' ve 'Hamas destekçisi' olarak nitelendirmiş, davranışını da 'onlara gerçekleri anlatmak istedim' şeklinde savunmuştu.

33 yaşındaki emekli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan İsrail takımının üyesiydi.

Avishag Semberg (Tekvandocu):

Avishag Semberg , Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 49 kg kategorisinde bronz madalya kazanarak İsrail'in tekvando dalındaki ilk olimpiyat madalyasını getirmiştir.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF)'de Olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın asker unvanına sahip Semberg'i kutlayarak paylaşımda 'Avisag, Olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın IDF askeri oldu. Genelkurmay Başkanı, olimpiyatlardaki etkileyici başarılarından dolayı kendisine teşekkürlerini iletti ve zaferinden dolayı tebrik etti.' ifadelerini kullanmıştı.

'İsrail'in Yanında Dur, Bizimle Dur' Kampanyası

İsrail, Gazze operasyonlarına küresel destek toplamak ve 'askeri hareketin haklılığına yönelik farkındalık yaratmak' için başlatılan 'İsrail'in Yanında Dur, Bizimle Dur' (Stand with Israel, Stand with Us) kampanyası organize etti.

Kampanyanın amaçlarından özellikle bir tanesi ABD ve Avrupa'daki üniversitelerde artan Filistin yanlısı hareketlere karşı İsrail yanlısı seslerin sayısını artırmaktı.

Dünyaca tanınan bazı İsrailli sporcular, İsrail hükümetinin kampanyası kapsamında hazırlanan ve İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonlarına destek mesajları içeren bir klipte yer aldı.

Bu klipte Portland Trail Blazers'ın All-Star oyuncusu Deni Avdija başta olmak üzere Omri Casspi, Linoy Ashram, Sagi Muki, Manor Solomon, Yarden Gerbi, Julia Glushko, Daniel Peretz, Anastasia Gorbenko, Ori Sasson, Raz Hershko ve Yakov Toumarkin da kısa videolar çekerek İsrail hükümetinin Gazze işgalinin bir parçası oldu.





Reporter: Emre Aşıkçı