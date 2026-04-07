CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB davasında

19 Mart darbesinin üzerinden tam 384 gün geçtiğini, Bir hırs uğruna 384 gündür kimsenin kazanmadığı, 86 milyonun kaybettiği bir süreci yaşadıklarını söyleyen Özgür Özel, 560 milyon yolsuzluk yapıldığı iddiasına rağmen 56 kuruş bulamadıklarını söyledi

“CESARETİ OLANLAR MAHKEMEYİ İZLESİN”

Silivri’de devam eden İBB davasını AK Parti'de, MHP'de bir grup milletvekilinin izlemesi gerektiğini ifade eden Özgür Özel” Milletvekillerine açık, gitsinler izlesinler. Gördüklerini, duyduklarını önce kendi vicdanlarına, sonra eşine, dostuna, partisine anlatsınlar. Ama yapamazlar. Şimdi buradan hakikati aramaya cesareti olan AK Partili, MHP'li milletvekilleri aranıyor arkadaşlar. AK Partili, MHP'li gidip orada izleyip, gelip önce vicdanına, sonra arkadaşlarına, seçmenlerine bunu anlatacak birileri aranıyor. Bulmak zor. Ona göre gruplar yapılıyor, ona göre grup disiplinleri yapılıyor bilmem ne... Ama burada büyük bir kopuş var artık.” diye konuştu.

AKIN GÜRLEK'E SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenerek şunları söyledi : Kini gözünü bürümüş, aldığı talimatla Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, milletin iradesi üzerine yürümüş o turbun küçüğüne sesleniyorum: Yaptığın görev, geçmişte yaptığın haysiyet cellatlığının üstüne mum dikme görevi değildir. Adam gibi yapacaksın o Adalet Bakanlığını, insan gibi yapacaksın. O Adalet Bakanına söylüyorum: Silivri'deki mahkemede yargılanan herkesin huzuru, güveni, ona karşı saygılı bir dil kullanılması, içeceği su, yiyeceği yemek; devlette üstlendiğin, o hasbelkader görev gereği sana emanettir. Onların göreceği muamele, bu meclisin komisyonuna geldiğin gün göreceğin muameleyi belirleyecektir. Hadi bakalım!

“ARA SEÇİMDEN HİÇ BİR LİDER KAÇMADI”

Ara seçimin Anayasa gerektiğini hatırlatan Özgür Özel, seçimden Erdoğan’ın kaçtığını ileri sürdü. Özgür özel şöyle konuştu :“Muhalefet partilerini ziyaret etmeye başladık. Haftaya salı gününe kadar toplam 12 siyasi parti ziyareti planladık. İran savaşını, Türkiye dış politikasında yapılan yanlışları, ekonomi konusundaki önerilerimizi paylaşıyoruz. Bir siyasi etik yasası ile siyasetin finansmanı ve siyasetçilerin mal varlığının nasıl elde edildiğinin ispatını ortaya koyacak bir yasa çıkartılmasını istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'na da kendime de güveniyorum. Bakanına ve kendine, mahdumuna güvenen çıksın karşımıza göreyim.

Erdoğan ara seçim yaptırmaz diye tartışlar, istifaları kabul etmez dediler. Dün Erdoğan çıkıp 'gündemimizde ara seçim yok' diyor. Ortada net bir durum var. Şu an ara seçimin kaçınılmaz olarak yapıldığı dönemdeyiz. Son 1 yılda yapamayız ama 1960'dan beri bu seçimden hiçbir siyasetçi kaçmadı. Demirel, Ecevit, Özal, Erbakan kaçmadı, Erdoğan kaçacak...

Ara seçimin en geniş coğrafyada yapılmasını da isterim. Operasyon çektiğin şehirleri çok daha güçlü olarak kazanırsak ve milletin darbeye tepki verdiği görülürse 'o koltuğa nasıl oturacağım' diye bakıyorsun. Anayasanın 78'nci maddesine göre TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir ve ara seçim her seçim döneminde 1 defa yapılır diyor."