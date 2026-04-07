İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde görevli çevik kuvvet polislerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, saldırıya anında karşılık verildiğini ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre saldırıda 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılardan birinin ayağından, diğerinin ise kulağından yaralandığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin tespit edildiği, şüphelilerin İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldiklerinin belirlendiği aktarıldı.

Bakanlık, ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden bir terör örgütüyle irtibatlı olduğuna dair bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Yaralı olarak yakalanan Onur Ç. ile Enes Ç.’nin kardeş oldukları, Onur Ç.’nin ise uyuşturucu kaydının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca etkisiz hale getirilen 3 kişi arasında yoğun dijital haberleşme tespit edildiği, yaralı şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.