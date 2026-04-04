Alaplı-Ereğli kara yolu üzerindeki plajlar bölgesinde, iki kişiye ait barakaların bulunduğu alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında iki baraka da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekipler kundaklama ihtimali üzerinde de duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.