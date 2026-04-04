Olay, Hacı Seyit Ali Mahallesi Şehit Onur Küçük Caddesi’nde bulunan iki katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Beşil’den uzun süre haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren yakınları, Beşil’i odada hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Beşil’in, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Beşil’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.