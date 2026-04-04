Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan İletişim Hizmetleri İstatistikleri Raporu’na göre, Türkiye’de internet ve mobil abone sayısındaki artışın dijitalleşme sürecini hızlandırdığını vurguladı.

Sabit ve Mobil Telefon Abone Sayısı

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı son çeyreğinde 9,03 milyon olan sabit telefon abone sayısının, 2025’in son çeyreğinde 8,4 milyon olarak gerçekleştiğini belirtti. Mobil telefon abone sayısında ise önemli bir artış yaşandı. 2025 yılı son çeyreğinde mobil telefon abone sayısı yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona ulaştı.

İnternet Abone Sayısındaki Artış Sürüyor

Türkiye’de internet aboneliğinde genel artış trendi devam ediyor. Özellikle mobil internet ve fiber altyapı büyümede ön plana çıkıyor. Uraloğlu, 2025 yılı son çeyreğinde internet abone sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 97,4 milyon olduğunu açıkladı.

Eve kadar fiber (FTTH) aboneliği , 6 milyon 845 bin 641’den 8 milyon 670 bin 664’e çıkarak yüzde 26,7 artış gösterdi.

Toplam fiber abone sayısı , 8 milyon 72 bin 629'dan 9 milyon 845 bin 226'ya yükseldi ve yüzde 22 artış sağladı.

Mobil cepten internet abone sayısı, 75,6 milyon ile internet abonelikleri içinde en yüksek paya sahip oldu.

Genişbant İnternet Trafiği Rekor Kırıyor

Bakan Uraloğlu, genişbant internet kullanımındaki hızlı artışa dikkat çekti:

Genişbant internet data trafiği , 2024 yılı son çeyreğine göre yüzde 17,1 artarak 24,2 milyon terabayta ulaştı.

Sabit internet trafiği yüzde 15,8, mobil internet trafiği ise yüzde 23 artış gösterdi.

Ses Trafiği Verileri

2025 yılı son çeyreğinde ses trafiği verileri ise şöyle gerçekleşti:

Sabit ses trafiği: 1,3 milyar dakika

1,3 milyar dakika Mobil ses trafiği: 76,8 milyar dakika

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mobil ve fiber internet altyapısındaki hızlı büyüme ile dijitalleşme hedeflerine sağlam adımlarla ilerlediğini ifade etti.