Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde işçi servisi minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza Deli Hakkı Köyü Mevkiinde Meydana Geldi

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Deli Hakkı köyü mevkisinde meydana geldi. Ormanlı istikametine seyir halinde olan Cengiz E. yönetimindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi minibüsü, karşı yönden gelen Tuncay K. idaresindeki 67 AAG 568 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Sürücü Araçta Sıkıştı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Tuncay K. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

7 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Tuncay K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza Kameraya Yansıdı

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçi servisinin önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı görüldü.