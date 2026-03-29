Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Sabancı Vakfı iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde 25’inci kez sanatseverlerle buluştu. Açılış gecesine damga vuran an ise usta oyuncu Meral Çetinkaya’ya verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” oldu.

Festivalin geleneksel ödüllerinden biri olan Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü, tiyatro ve sinema dünyasının duayen ismi Meral Çetinkaya’ya takdim edildi. Çetinkaya’nın sanat hayatına yaptığı katkılar ve unutulmaz performansları, bu ödülle bir kez daha taçlandırıldı.

1998 yılında Sakıp Sabancı’nın öncülüğünde başlatılan festival, bugün uluslararası ölçekte saygın bir sanat buluşması haline geldi. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden tiyatro topluluklarını bir araya getiren organizasyon, Adana’yı kültür-sanatın merkezlerinden biri haline getiriyor.

Bu yıl festivalde Hollanda, Gürcistan, İngiltere ve Rusya’dan gelen tiyatro ekipleri sahne alacak. Devlet tiyatroları ve özel toplulukların da katkısıyla sahneler çok sesli bir yapıya kavuşacak.

Festival programında yalnızca oyunlar değil, atölye çalışmaları ve etkinlikler de yer alıyor. Gürcistan’dan gelen “Yakish ve Poupche” oyunu ile Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Kan Kardeşler” müzikali öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor.

Ayrıca sanatseverler, düzenlenen atölyelerde kendi kuklalarını tasarlama fırsatı da yakalıyor.

11 Nisan’a kadar sürecek festival boyunca şehirde 17 oyun, 6 atölye ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler; Ramazanoğlu Kültür Merkezi, Merkez Park Amfi Tiyatro ve Çukurova Üniversitesi gibi farklı noktalarda gerçekleştirilecek.