Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Fener Mahallesi'ndeki balıkçı barınağının girişinde yaşandı. Kafes balıkçılığında kullanılan 'Kuzuoğlu 41' isimli balıkçı teknesi, iddiaya göre kaptanının karanlık sebebiyle yönünü bulamaması sonucu sığ suda kayalıklara oturdu. Kaptanın ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve Rize Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemeleri sonrası teknedeki kaptan, güvenli alana tahliye edildi. Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken kayalıklara oturan teknenin hasar tespiti sonrası bulunduğu yerden kurtarılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA