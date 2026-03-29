Duran, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile yaptığı görüşmede, medya ve iletişim alanındaki ortak fırsatları değerlendirdi. Görüşmede, doğru bilgilendirme, dezenformasyonla mücadele ve küresel iletişim ağlarının güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Türkiye’nin çok boyutlu iletişim stratejisi doğrultusunda uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine vurgu yapıldı.

İletişim Başkanı Duran, Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Vladislavov Todorov ile de bir araya geldi. Görüşmede, kültürel diplomasinin stratejik iletişimdeki rolü ele alınırken, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları değerlendirildi. Kültür ve iletişimin birbirini tamamlayan alanlar olduğu ifade edildi.

Kamu diplomasisi ve bölgesel mesajlar ön planda

Duran, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadezhda Neynsky ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin iletişim boyutunu ele aldı. Kamu diplomasisi alanında iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmelerin uluslararası kamuoyuna doğru aktarılması konuları gündeme geldi. Türkiye’nin iletişim temelli dış politika yaklaşımını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.