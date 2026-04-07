Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için yazılı bir taziye mesajı yayımladı. TFF açıklamasında, Lucescu’nun vefatından dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dilendi.

“Katkıları Daima Övgüyle Anılacak”

TFF açıklamasında, “Mircea Lucescu’nun Türk futboluna hem milli takım hem de kulüp düzeyinde yaptığı katkılar unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Başarılarla Dolu Kariyer

34 yaşında başladığı teknik direktörlük kariyerinde çok sayıda başarıya imza atan Lucescu, dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında üst sıralarda yer aldı. Türkiye’de görev yaptığı dönemde:

Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı kazandı,

ile 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı kazandı, 2001-2002 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı,

Beşiktaş’ı kulübün 100. yılında şampiyonluğa taşıdı.

Deneyimli teknik adam ayrıca 2017-2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımı’nı çalıştırarak genç oyuncuların milli takıma kazandırılmasında önemli rol oynadı.

Son Dönemi ve Vefatı

2024 yılından itibaren Romanya Milli Takımı’nda ikinci dönemini geçiren Lucescu, sağlık sorunlarına rağmen görevine devam etti. 26 Mart’ta İstanbul’da oynanan Türkiye-Romanya maçında sahaya çıkarak milli takımlar düzeyinde en yaşlı aktif teknik direktör unvanını kazandı.

Ancak özel maç hazırlıkları sırasında rahatsızlanan Lucescu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Taburcu edilmesi beklenirken geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan deneyimli teknik direktör, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol Camiası Yasta

Lucescu’nun vefatı sonrası Türk ve dünya futbolundan birçok kulüp, futbolcu ve teknik adam taziye mesajları yayımladı. Efsane teknik direktörün Türk futboluna bıraktığı mirasın uzun yıllar unutulmayacağı vurgulandı.