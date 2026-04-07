Kahramankazan Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye ve Meclis Başkanı Selim Çırpanoğlubaşkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin 2025 yılı faaliyet raporu, tüm siyasi parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

13 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Mart ayı meclis toplantısı tutanağının onaylanmasıyla başlayan oturumda, gündeme alınan 13 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantıda ayrıca encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri için seçimler yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Atilla Atalay ve Zekeriya Erdoğan yeniden encümen üyeliğine seçildi.

Başkan Çırpanoğlu Faaliyetleri Anlattı

Toplantı sırasında Başkan Selim Çırpanoğlu, oturum yönetimini Meclis Başkan Vekili Mustafa Erol’a devrederek, görsel sunum eşliğinde son bir yıllık faaliyetleri anlattı. Çırpanoğlu, muhalefetin denetim komisyonu raporuna ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi.

Faaliyet Raporu Oy Birliğiyle Geçti

Yapılan görüşmeler ve konuşmaların ardından, 2025 yılı faaliyet raporu muhalefetin eleştirilerine rağmen mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı, alınan kararların ardından sona erdi.