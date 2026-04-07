“MESELE SADECE İMAR DEĞİL”

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, hobi bahçelerinin yasaklanmasını öngören yasa teklifine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, konunun yalnızca bir imar tartışması olmadığını belirterek, gıda güvenliği, şehirleşme modeli, ekonomik dengeler ve toplumsal sağlık açısından çok boyutlu bir mesele olduğunu vurguladı.

“SUYU VE ELEKTRİĞİ KESMEK FİİLİ YIKIMDIR”

Meclis’e sunulan düzenlemeyi sert sözlerle eleştiren Özdağ, teklifin uygulamada ciddi mağduriyetler yaratacağını dile getirdi.

Teklifte yer alan, mevcut aboneliklerin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde idarelere her abone için aylık 100 bin TL ceza öngören maddeye dikkat çeken Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Bir evin suyunu, elektriğini ve doğal gazını kestiğinizde o yapıyı zaten fiilen yıkmış olmuyor musunuz?”

Özdağ ayrıca, iktidarın bu uygulamayla sorumluluğu belediyelere yüklediğini ve vatandaşı yerel yönetimlerle karşı karşıya getirmeye çalıştığını savundu.

“RANT PROJELERİNE SERBEST, VATANDAŞA YASAK”

Türkiye genelinde milyonlarca kaçak yapı bulunduğunu hatırlatan Özdağ, geçmişte verilen yapı kayıt belgelerini gündeme taşıdı.

İktidarın büyük projelere ve rant odaklı yatırımlara göz yumduğunu ileri süren Özdağ, buna karşın vatandaşın küçük ölçekli üretim çabalarının hedef alındığını belirtti.

Bu yaklaşımı eleştiren Özdağ, “Toprağa dokunmak isteyen emeklinin bahçesine göz dikiliyor” dedi.

GIDA FİYATLARI VE ÜRETİM DENGESİ VURGUSU

Tarım alanlarının son yıllarda daraldığını ifade eden Özdağ, üretimin belirli bölgelerde yoğunlaşmasının fiyat istikrarsızlığına yol açtığını söyledi.

Hobi bahçelerinin doğru planlama ile bir tehdit değil fırsat olabileceğini belirten Özdağ, şehirde yaşayan vatandaşların kendi üretimini yapmasının pazardaki talebi dengeleyebileceğini kaydetti.

Bu durumun hem fiyat dalgalanmalarını azaltabileceğini hem de ihracata olumlu katkı sağlayabileceğini ifade etti.

SAĞLIK VE YATAY YAŞAM ELEŞTİRİSİ

Tarım ilaçlarının halk sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Özdağ, vatandaşların daha sağlıklı gıdaya ulaşmak için hobi bahçelerine yöneldiğini belirtti.

İktidarın yıllardır dile getirdiği “yatay mimari” söylemini hatırlatan Özdağ, hobi bahçelerinin doğayla iç içe yaşamın bir parçası olduğunu vurguladı.

Özdağ, “Yatay yaşamı savunup hobi bahçelerini yasaklamak büyük bir çelişkidir”dedi.

“YASAKLAMAYIN, PLANLAYIN”

Açıklamasının sonunda çözüm önerilerini sıralayan Özdağ, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın bu düzenlemeden etkileneceğini belirtti.

Birinci sınıf tarım arazilerinin korunması gerektiğini vurgulayan Özdağ, atıl durumdaki arazilerin kontrollü şekilde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Özdağ, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Hobi bahçeleri yasaklanmamalıdır. Bilimsel, planlı ve denetlenebilir bir sistemle yeniden düzenlenmelidir.”