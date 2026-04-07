Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin siber savaş ve savunma teknolojilerinde artık yön belirleyen ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz; çünkü hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz” dedi.

Savunma Sanayisinde Yeni Yatırımlar ve Seri Üretim

Erdoğan, Kırıkkale Yakıt Üretim Tesisleri, Lalahan Harp Başlığı Tesisleri ve İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezlerinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, Tayfun, Siper, Atmaca, Hisar-A, Hisar Sıfır ve Sungur sistemleri ile MAM-T ve MAM-L silah gruplarının TSK’ya teslim edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, yeni tesislerin savunma sanayisini güçlendirecek, nitelikli istihdamı artıracak ve katmanlı hava savunma sistemlerini tahkim edeceğini kaydetti.

Türkiye Kendi Gücüne Güveniyor

Erdoğan, savunmada dijitalleşme ve yapay zekanın önemine değinerek, “Artık teşhis, tespit, karar alma ve imha süreçlerinde milisaniyeler bile fark yaratıyor. Türkiye, kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülke haline geldi” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayiinde İhracat Hedefleri ve Teknolojik Atılım

Savunma sanayinde dışa bağımlılığın yüzde 80’ten yüzde 20’ye indirildiğini aktaran Erdoğan, sektör cirosunun 20 milyar doları geçtiğini ve savunma ihracatının 10 milyar doları aştığını belirtti. Cumhurbaşkanı, 2028’de savunma ihracatında ilk 10’a girme hedefi olduğunu açıkladı.

ROKETSAN ve Yeni Yatırımlar

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, açılışta tesislerin üretim, test ve Ar-Ge altyapısını güçlendireceğini ifade ederek, seri üretim kapasitesinin 5 kat artırılacağını ve 3 bin 300’den fazla personel istihdam edileceğini söyledi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, yeni tesislerin yerli üretimi güçlendireceğini ve ambargo risklerine karşı stratejik dayanıklılığı artıracağını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Güler’den Açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hava savunma sistemlerinin ülkenin caydırıcı duruşunu daha da tahkim edeceğini ifade etti ve Çelik Kubbe projesi kapsamında çok katmanlı hava savunma sistemlerinin önemine dikkat çekti.