Show TV’nin OGM Pictures imzalı merakla beklenen dizisi Delikanlı, dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın yer aldığı dizi, reytinglerde dikkat çeken bir performans sergiledi.

Reyting Sonuçları

Tüm Kişiler: 2.90 (9. sırada)

AB Grubu: 3.42 (4. sırada)

ABC1 Grubu: 3.66 (7. sırada)

İlk Bölümde Neler Oldu?

Yusuf (Mert Ramazan Demir) ve Dila (Mina Demirtaş) arasındaki karşılaşma, dizinin başlangıcında önemli bir dönemeç oluşturdu. Yusuf, Dila’yı kapkaç olayından kurtararak güvenini kazanırken, kısa süre sonra tüm bunların planının bir parçası olduğu ve Kızılhan ailesine dair geçmişten gelen bir hesabı bulunduğu ortaya çıktı.

Geçmişte Yusuf ve Hazan’ın (Melis Sezen) aşkı, maddi zorluklar, Nazan’ın baskısı ve Murat’ın yasa dışı işlere bulaşmasıyla sarsılmıştı. Hazan’ın Kızılhanlar’ın dünyasına girip Sarp’la yakınlaşması ilişkilerini kopma noktasına getirirken, Remzi’nin ihaneti her şeyi geri dönülmez bir hale soktu. Günümüzde Hazan Sarp’la evli ve lüks bir hayat sürerken, Yusuf planlı bir şekilde Dila üzerinden Kızılhanlar’ın içine sızdı ve büyük hesaplaşmanın ilk adımını attı.

İkinci Bölüm Tanıtımı Yayınlandı

Yayınlanan ikinci bölüm tanıtımında, Yusuf’un Sarp’la olan iddialı konuşması ve Hazan’ın geçmişin acılarıyla yaptığı duygu dolu haykırış öne çıkıyor. Yusuf, ailesini korumak uğruna kendi hayatını riske atarken, Remzi ve Hazan, Yusuf’un hesap sormaya geldiği gerçeğiyle yüzleşiyor.