Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu üç ismin savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildikleri bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

Soruşturma, son günlerde magazin gündeminde geniş yer bulmuş ve ünlü isimlerin adliyeye sevk edilmesiyle gündemin ilk sıralarına taşınmıştı. Adliyeye sevk edilen Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan ile ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.