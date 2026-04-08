İspanya’da Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanan mücadelede Alman devi Bayern Münih, güçlü rakibi Real Madrid’i 2-1 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. İngiliz hakem Michael Oliver’ın yönettiği karşılaşmada Bayern’e galibiyeti getiren goller 41. dakikada Luis Diaz ve 46. dakikada Harry Kane’den geldi.

Ev sahibi Real Madrid’in tek golünü ise 74. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler mücadeleye ilk 11’de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 15 Nisan Çarşamba günü Almanya’da Allianz Arena’da oynanacak.

Arsenal son dakikada güldü

Gecenin diğer karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Sporting CP ile karşı karşıya geldi. Lizbon’daki Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Arsenal, 90+1’inci dakikada Kai Havertz’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi kritik bir avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Nisan’da Londra’daki Emirates Stadyumu’nda oynanacak.

Rövanşlar nefes kesecek

Çeyrek finalde alınan bu sonuçların ardından gözler rövanş maçlarına çevrildi. Bayern Münih ve Arsenal, yarı final kapısını aralarken; Real Madrid ve Sporting CP ise turu geçmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.