Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, kış uykusundan uyanan bozayılar kayak merkezi oteller bölgesinde görüntülendi.

KuzeyDoğa Derneği bilim koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, kış uykusundan uyanan bozayıların ilkbaharda yiyecek arayışına düştüğünü söyledi.

Çoban, ayıların ilkbahardaki bu 14 günlük uyanma sürecini yavaş yavaş geçirip daha sonra normal hayatlarına devam edeceğini belirterek, 'Sarıkamış yaban hayvanları için çok önemli bir nokta. Sarıçam ormanları onların hayatındaki en büyük alanlardan bir tanesidir.' dedi.

Otel çalışanlarından Türkü Doğa ise bozayıların kış uykusundan uyandığını belirterek, 'Ayılar kış uykusundan uyandı, herkesin dikkatli olması gerekir. Biz onlarla yaşamaya alıştık ama sonuçta yaban hayvanı. Gözlemlemek güzel ama bir yandan da tehlikeli.' diye konuştu.