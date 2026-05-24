Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödülleri”, İstanbul’da medya, iş dünyası, eğitim, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında başarı gösteren isimleri bir araya getirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; topluma değer katan kişi ve kurumların ödüllendirildiği organizasyon, geniş katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Zeytinburnu’ndaki KazlıçeşmeKültür Sanat Merkezi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen törende sanat, medya, spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim ödüle layık görüldü.

IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş, törende yaptığı konuşmada ödül organizasyonunun temel amacının “topluma değer katan isimleri görünür kılmak” olduğunu belirterek, eleştirmenin kolay olduğu bir dönemde başarıyı ve sosyal faydayı alkışlamanın önemine vurgu yaptı.

GOLDEN ZEKA’DAN ULUSLARARASI BAŞARI

Gecenin dikkat çeken ödüllerinden biri ise Golden Zeka Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi’ne verildi. Şirket, geliştirdiği yenilikçi yazılım projeleriyle ABD’de gerçekleştirilen uluslararası değerlendirmede 750 proje arasından ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Teknoloji alanındaki başarısını sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren şirket, “E-Coll Askıda Eğitim Sosyal Destek Projesi” ile “Yılın Alkışı Hakedenler Ödülü”ne layık görüldü.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE DESTEK

Golden Zeka Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi, yalnızca teknoloji üreten bir firma olmanın ötesinde, toplumsal faydayı merkeze alan çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Şirket yönetimi, özellikle maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin dijital eğitim imkanlarına erişimini artırmayı hedefleyen projelere öncelik veriyor.

