Kırşehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu D.T'ye ait bahçede tarihi eser olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, D.T'ye ait bahçede bir kısmı toprağa gömülü mezar taşı buldu.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.