İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip ve analiz çalışması sonucu, göçmen kaçakçılığı yapılacağından şüphelenilen 2 araç ve yolcu otobüsünü takibe aldı. Ekipler, şüpheli araçlar ile koltukları boş olan yolcu otobüsünü kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada, otobüsün bagajında 41, şoför yatağı kısmında 12 olmak üzere 53 kaçak göçmen yakalandı. Y.K., Y.Ç., M.Y., Y.K., B.Y. ile R.Y., göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA