ABD’nin California eyaletinde U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ekipleri tarafından gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sırasında silah kullanıldığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin El Salvador’da işlendiği iddia edilen bir cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyi gözaltına almak için operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamaya göre, şüphelinin kullandığı aracın ekiplerin üzerine sürülmesi üzerine güvenlik güçleri “savunma amaçlı” ateş açtı. Yaşanan olayda vurulan kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu aktardı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.