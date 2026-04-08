Antalya’da son dönemde etkisini artıran yoğun yağışlar, taban suyu seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bu durum, geniş alanlarda su birikintilerinin oluşmasına yol açarken sivrisineklerin üreme alanlarının da artmasına neden oldu.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, mevcut yağış düzeninin devam etmesi halinde sivrisinek popülasyonunun ciddi şekilde artabileceğine dikkat çekti. Çetin, bu durumun mücadelenin daha da zorlaşmasına yol açacağını ifade ederek, sadece ilaçlamanın yeterli olmadığını, vatandaşların da çevrelerinde su birikintilerini önlemesi gerektiğini belirtti.

Belediyelerin kanalizasyon, rögar ve foseptik gibi alanlarda düzenli ilaçlama yaptığını hatırlatan Çetin, asıl sorunun ev çevrelerinde oluşan kontrolsüz su birikintileri olduğunu söyledi. Kova, bidon, varil ve otomobil lastiği gibi alanlarda biriken suların sivrisinekler için ideal ortam oluşturduğuna dikkat çekti.

İstilacı türler de yayılıyor

Türkiye’de yaklaşık 65 farklı sivrisinek türü bulunduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, özellikle istilacı türlerin tehlike oluşturduğunu ifade etti. 2010 yılından bu yana Türkiye’de görülen Asya kaplan sivrisineğinin de bölgede yaygınlaştığını aktaran Çetin, bu türün küçük su birikintilerinde bile gelişebildiğini söyledi.

Klima suyu, yağmur birikintisi, saksı altlıkları ve küçük kaplarda biriken suların bu tür için uygun üreme alanı oluşturduğunu belirten Çetin, vatandaşlara bu tür alanların ortadan kaldırılması, kapatılması ya da ters çevrilmesi çağrısında bulundu.

Özellikle Antalya’nın Manavgat, Alanya, Serik, Demre, Kaş ve Kumluca gibi bölgelerinde geniş su birikintileri oluştuğunu aktaran Çetin, bu suların tahliye edilmemesi durumunda ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Vatandaşlara önemli uyarı

Antalya’nın yıl boyunca sivrisinek oluşumuna elverişli bir iklime sahip olduğunu belirten Çetin, kış aylarında bile kapalı alanlarda sivrisineklerin yaşamını sürdürebildiğini ifade etti. İklim değişikliği ve değişen yağış rejiminin bu durumu daha da artırdığını söyledi.

Çetin, bilimsel verilerin su kaynaklarının fazla olduğu bölgelerde sivrisinek yoğunluğunun arttığını ortaya koyduğunu belirterek, mücadelede belediyeler, kurumlar ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Asya kaplan sivrisineği dikkat çekiyor

Asya kaplan sivrisineğinin diğer türlerden farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Çetin, bu sivrisineklerin suyun içine değil, su kenarındaki nemli yüzeylere yumurta bıraktığını ifade etti. Bu yumurtaların kuraklığa karşı yaklaşık 6 ay dayanabildiğini ve uygun ortam oluştuğunda tekrar aktif hale geldiğini söyledi.

Ayrıca bu türün gündüz saatlerinde aktif olduğunu belirten Çetin, sivrisinek mücadelesinde bireysel önlemlerin kritik önem taşıdığını ve vatandaşların çevre temizliğine özen göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.