Çankaya Belediyesi, çağdaş ve uygun maliyetli hizmet anlayışıyla ailelerin tercih ettiği gündüz bakımevleri için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular, 13 Nisan itibarıyla belediyenin resmi başvuru adresi olan https://basvuru.cankaya.bel.tr/kres üzerinden yapılabilecek ve 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Ailelerin çocuklarını güvenli, modern ve eğitim odaklı bir ortamda büyütmesine imkân sağlayan gündüz bakımevlerine başvurular, ön kayıt sistemiyle alınacak. Başvuru sürecinin ardından değerlendirmeler yapılacak ve kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

İlk kez başvuru yapacak çocuklar için 2023, 2022 ve 2021 doğumlu olma şartı aranıyor.

Kontenjanlar noter kurası ile belirlenecek

Çankaya Belediyesi’nin sunduğu gündüz bakımevi hizmeti için yapılan başvurular, kontenjan durumuna göre değerlendirilecek. Başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde, kayıt hakkı noter kurası ile belirlenecek.

Kura çekimi 20 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kuraya giren başvurular arasından asil ve yedek listeler oluşturulacak.

Sonuçlar ve kayıt takvimi belli oldu

Noter kurası sonuçları, 22 Mayıs 2026 tarihinde Çankaya Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan aileler, 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt sürecini kaçıran adayların yerine yedek listeden sırasıyla kayıt alınacak. Mevcut öğrencilerin kardeşleri ise noter kurasına tabi tutulmadan öncelikli kayıt hakkı elde edecek.

Yeni eğitim dönemi eylül ayında başlayacak

Gündüz bakımevlerine ilk kez kayıt yaptıran çocuklar 31 Ağustos 2026 tarihinde eğitime başlayacak. Halihazırda eğitimine devam eden ve üst yaş grubundaki çocuklar ise 7 Eylül 2026 itibarıyla yeni eğitim öğretim yılına başlayacak.

Çankaya Belediyesi, sunduğu nitelikli eğitim ortamı ile çocukların gelişimine katkı sağlamayı sürdürürken, ailelere de önemli bir destek sunmaya devam ediyor.