Genel Kurul’da gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1’er dakikalık değerlendirmeleri ve grup başkanvekillerinin açıklamalarının ardından teklifin görüşmelerine geçildi. Siyasi parti temsilcileri, teklifin ilk bölümü üzerine görüşlerini paylaştı.

“Teklifin yeterliliğini sorgulayacağız”

Yeni Yol grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Elif Esen, teklifin torba kanun yöntemiyle hazırlanmasını eleştirdi. Esen, ilgili komisyonlarda yeterli istişare yapılmadan teklifin Genel Kurul’a getirildiğini savunarak, düzenlemenin eksik ve hatalı yönlerinin bulunduğunu ifade etti.

E-Devlet vurgusu: “Daha güvenli olur”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise teklifin bazı maddelerinde önemli eksiklikler olduğunu dile getirdi. Özellikle 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine dikkat çeken Fakıbaba, yaş doğrulama işlemlerinin doğrudan platformlara bırakılmaması gerektiğini belirtti. Fakıbaba, doğrulamanın e-Devlet sistemi üzerinden yapılmasının daha güvenli olacağını vurguladı.

“Dijital bağımlılık ciddi risk”

MHP grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, dijital bağımlılığın gençler üzerinde ciddi etkiler yarattığını söyledi. Zırhlıoğlu, gençlerin sosyal medya üzerinden popülerlik arayışıyla “dijital bir hapishaneye” sürüklendiğini ifade ederek, dijital okuryazarlığın önemine dikkat çekti.

“Yasak değil, hak temelli yaklaşım olmalı”

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ise 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağını eleştirdi. Bozdağ, bu tür bir kısıtlamanın çocukların bilgiye erişim ve kendini ifade etme haklarını sınırlayacağını savunarak, düzenlemenin daha çok denetim ve yasaklama içerdiğini öne sürdü.

Görüşmeler sürecek

Siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 8 Nisan Çarşamba günü yeniden toplanmak üzere kapattı.

Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda detaylı şekilde ele alınması ve maddeler üzerinde tartışmaların sürmesi bekleniyor.