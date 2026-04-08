Knesset tarafından kabul edilen yeni düzenleme ile Filistinli mahkûmlar hakkında idam cezasının uygulanmasını kolaylaştıran bir yasa yürürlüğe girdi. Karar, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olurken, özellikle insan hakları açısından eleştirilerin odağına yerleşti.

Görkem Sevindik’ten tepki

Dizide “Kadir Baba” karakterine hayat veren Görkem Sevindik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistinli esirlerin durumuna dikkat çekerek, “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak?” ifadelerini kullandı. Sevindik, takipçilerine sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

Ben-Gvir’den videolu yanıt

Sevindik’in paylaşımı İsrail’de yankı uyandırırken, Itamar Ben-Gvir videolu bir mesajla oyuncuya yanıt verdi. Ben-Gvir açıklamasında, Sevindik’i hedef alarak sert ifadeler kullandı ve İsrail’de idam cezasının “terör suçları” için geçerli olduğunu savundu.

Sosyal medyada karşılıklı tepkiler

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada tartışma büyüdü. İsrail yanlısı kullanıcılar Sevindik’e tepki gösterirken, Türkiye’de birçok kullanıcı ise oyuncuya destek mesajları paylaştı. Tartışmalar kısa sürede dijital platformlarda geniş yankı buldu.

“Vicdan sahibi bir insan olarak tepki verdim”

Konuyla ilgili açıklama yapan Görkem Sevindik, gördüğü görüntüler karşısında bir baba olarak empati yaptığını belirtti. Sevindik, “Vicdan sahibi bir insan olarak bu duruma karşı çıktım” diyerek tepkisinin arkasında olduğunu vurguladı.

Yaşanan gelişme, sanat dünyası ile uluslararası siyasetin kesiştiği yeni bir tartışma başlığı olarak gündemdeki yerini koruyor.