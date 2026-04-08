Kaza, Samsun-Ankara karayolu Ankara istikameti Ortaköy mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki E.D. yönetimindeki 06 FOA 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Akaryakıt istasyonuna savruldu

Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna girerek park halindeki 07 ZZ 401 plakalı tırdan inen 41 yaşındaki sürücü O.D.B.’ye çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü E.D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza, bölgede büyük üzüntüye yol açarken, olayın detayları yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.