İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, CHP’nin ara seçim önerisinin daha da ötesine giderek “Demokrasilerde eğer ülkeyi yöneten iktidar yönetmeyi beceremiyorsa bunun çaresi çözüm seçimdir. Bugün iktidar ülkeyi yönetemiyor” dedi.

Gazetecilerin “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş’ın erken seçim tartışmalarına ilişkin olası tarihleri sıraladı. 2027 olabilir ama 7 Mayıs 2028'de seçim olmak zorunda. Seçim için en uygun takvim Haziran ve Kasım arasında diyorum diye bir açıklama yaptı. 2028 için mi söylemiş?” diye sordu

Dervişoğlu “Türkiye yönetilmediği için zaman kaybetmeden bir seçime ihtiyaç duyulduğu kanaatini taşıyorum. Hiç kimse süreçte yaşananları sulandıracak adımları atmasın. Milleti de farklı farklı tartışmaların içine çekmesin. Ben gerektiğimi söylüyorum ve diyorum ki Türkiye yönetilmiyor. Demokrasilerde eğer ülkeyi yöneten iktidar yönetmeyi beceremiyorsa bunun çaresi çözüm seçimdir.”

Bir gazeteci de “DEM Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan’ın siyasi iklimin normalleşmesi için bir araya gelelim çağrısı yaptı. Hem iktidar hem muhalefete. Bu konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu bu soruya şöyle yanıtladı : “Öyle bir buluşma olursa da çağrısının bizi kapsadığı kanaatini taşımıyorum. Çünkü onların çerçevesini çizdiği ihanet komisyonuna oturmadık. Şimdi yeni kuracakları masalara oturmayacağımıza herkes bilmelidir. Ama yine de sorduğunuz için çok teşekkür ederim.”