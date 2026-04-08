Edinilen bilgilere göre, Sincan’da yaşayan R.B. ile aile üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.B, tabancayla eşi D.B. ve kızları I.N.B. ile S.B’ye ateş açtı.

3 kişi hayatını kaybetti

Silahlı saldırı sonrası R.B., eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kızı S.B. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Saldırgan intihar etti

Ailesine ateş açan R.B., olayın ardından aynı silahla intihar etti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Yaşanan olay, bölgede büyük üzüntü ve şok etkisi yaratırken, olayın detayları yürütülen soruşturma sonucunda netlik kazanacak.