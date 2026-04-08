Ankara, kültür ve sanat alanındaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye’nin en köklü sanat kurumları arasında süregelen işbirliği, 4. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde bir kez daha sahne alıyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ile birlikte organize edilen festival kapsamında, Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) görkemli projelerle sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Festivalin en dikkat çeken prodüksiyonlarından biri olan Jeanne d’Arc Bale’si, genç Fransız kahramanın ilahi çağrılarla Fransa ordusuna katılmasını ve Orléans Kuşatması’ndaki rolünü dramatik bir dille anlatıyor. Konuk koreograf Amilcar Moret Gonzales, eserde masumiyet ile savaşın sertliğini, ilahi çağrı ile dünyevi kuşkuyu bedensel ifadeye dönüştürüyor. Dünya prömiyeri Mart ayında gerçekleştirilen eser, 9 Nisan akşamı festival kapsamında Ankara Opera Sahnesi’nde sahnelenecek.

Aynı festivalde La Bohème Operası da prömiyer yaparak, Ankara’nın sanatsal kapasitesini ve kurumsal sürekliliğini bir kez daha kanıtlıyor. Binlerce sanatseverin salonları doldurması beklenen festival, şehrin sadece idari değil, kültürel ve sanatsal bir başkent olduğunu tüm dünyaya gösteriyor.