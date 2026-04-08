Çin, uzay çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 18 internet uydusunu başarıyla yörüngeye gönderdi. Long March 8 rocket (Uzun Yürüyüş-8) taşıyıcı roketi, yerel saatle 21.32’de Hainan’daki Ticari Uzay Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.

Fırlatma sonrası roketin, Qianfan Uydu Takımyıldızı kapsamında yer alan ve alçak Dünya yörüngesi için planlanan 7’nci uydu grubunu belirlenen yörüngeye yerleştirdiği bildirildi. Böylece Çin’in internet altyapısına yönelik uzay tabanlı uydu projelerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.