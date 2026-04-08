Ankara’da toplu ulaşımda bir hat daha yenilendi. EGO Genel Müdürlüğü, 358 Akşemsettin - Durali Alıç - Boğaziçi - Bağderesi Banliyö Tren İstasyonu hattının güzergahında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yapılan düzenlemeye göre hat, 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren Ege Hareket Noktası çıkışlı olarak yeni güzergahından hizmet vermeye başlayacak. Güncellenen hat; Nata Vega AVM, Natoyolu Caddesi, Doğukent Caddesi ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokaktan geçerek Bağderesi Banliyö Tren İstasyonu bağlantısını sürdürecek.

EGO yetkilileri, değişikliğin bölgedeki ulaşım akışını rahatlatmak ve yolcu erişimini artırmak amacıyla yapıldığını belirtti. Yeni düzenlemeyle özellikle Natoyolu ve Doğukent hattında yaşayan vatandaşların toplu ulaşıma erişiminin daha da kolaylaşması hedefleniyor.

Öte yandan hattın güncel servis saatlerinin, uygulamanın başlayacağı 14 Nisan itibarıyla EGO’nun resmi internet sitesi ve EGO CEP’TE mobil uygulaması üzerinden paylaşılacağı bildirildi.

Semt sakinlerine yapılan duyuruda, vatandaşların yeni güzergah ve saat bilgilerini kontrol ederek planlama yapmaları istendi.