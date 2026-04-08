İstanbul’da sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu magazin ve kamuoyunun gündemine oturdu. Operasyon kapsamında aralarında Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve Melek Mosso’nun da bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonun ardından ilk açıklama Simge Sağın’dan geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Sağın, gün boyunca resmi kurumlarda işlemlerden geçtiğini belirtti.

Sağın, açıklamasında hem Adli Tıp Kurumu’nda hem de özel bir laboratuvarda test yaptırdığını vurgulayarak, “Bugün zor ve yorucu bir gündü. Ama kendime güveniyorum. Sonuçların çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum ve sizlerle paylaşacağım” dedi.

Soruşturma süreci devam ederken, gözler yapılacak test sonuçlarına çevrildi. Yetkililerin elde edilecek bulgular doğrultusunda dosyayı netleştirmesi bekleniyor.